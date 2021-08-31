新北市一名就讀國小一年級的男童小忠（化名）無故踢同學阿元（化名）的下體，導致阿元的龜頭破皮、紅腫，阿元父母不捨兒子受傷，憤而向小忠提告求償10萬元精神撫慰金。新北地院審後，判小忠與父母須連帶賠償5萬元。

判決書指出，小忠於2020年9月間在學校走廊無故飛踢阿元的下體，一腳命中阿元的生殖器，豈料，小忠死性不改，兩天後又在走廊上猛踹阿元的屁股。阿元父母獲悉兒子負傷後，旋即帶往醫院驗傷，發現阿元受有龜頭包皮炎、外生殖器官挫傷、龜頭包皮擦傷等傷，憤而向小忠及其父母提告求償10萬元精神撫慰金。

小忠的父母則辯稱，不否認兒子有踢傷阿元的生殖器與屁股，但認為阿元父母所提交的醫院診斷證明書並無法認定，傷勢是因小忠而起。

一審時，板橋簡易庭法官勘驗證據後判定，診斷證明書上記載的時間與事故發生的時間相近，且診斷書上所列舉的受傷部位都與生殖器相關，其他身體部位並無受傷，顯見阿元是被小忠襲擊生殖器，才因此受傷，審酌雙方經濟能力後，判小忠與父母須連帶賠償5萬元為合理。可上訴。

案經上訴，小忠父母主張，阿元在事發隔日仍有去學校上課，且就診日期為事發後兩天，傷勢理應與小忠無關，小忠的父母求償無理云云，新北地院審酌後，認定用法無誤，駁回上訴。