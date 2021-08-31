彰化一名廖姓銀行高級辦事員，在銀行擔任「理財專員」從事招募基金、保險投資等業務，因績效所需找來親友開設帳戶，利用親友委託開戶、提款等業務交付身分證件、存摺等機會，侵占親友超過千萬元，遭彰化地院依偽造文書、侵占罪等判處有期徒刑3年10月，侵占部分若未返還告訴人，將追徵期價額。

判決書指出，廖男利用職務與親友的信任，從2006年開始侵占媽媽、叔父、妹妹、女兒、太太的姐姐、高中同學、同學的太太及同學的母親等人之存款，長年累積侵占以為神不知鬼不覺，每次侵占1萬元至100萬元不等，光高中同學一家人就被侵占千萬元。

親友基於信任交由廖男代為操作，項目包括基金申購、人民幣定存等金融服務，先將現金連同存摺交由廖男帶回銀行辦理，再由廖男交還存摺及基金帳單供核對，因此利用此互動模式，偽造私文書刻下偽造印章，連同先前留存的身分證影本開始侵占存款，且為了掩蓋犯行，還盜用同事的印鑑偽造虛偽交易內容。

判決書指出，廖男侵占高中同學一家人將近1300萬元，必須變賣房子還給被害人，除了友人之外，還盜領媽媽、女兒等三等親家人，總計也遭侵占近千萬，法官認為，廖男盜刻偽造印章、偽造印文、盜用行員印章屬於偽造私文書，被害人被多次侵占，足以損害被害人及銀行。

法官審酌，認被告未盡忠職守，反趁職務之便挪用親友存款，侵占友人家人款項將近1300萬元，侵占親戚之款項金額亦高，且長達數年，考量被告未完全賠償，僅以房屋一幢之拍賣房清償部分損害，而被告與其他被害人則為三等親容有原諒之意，故就侵害親屬部分量處較輕，因此量處其刑。