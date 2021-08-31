蘋果發布會登場在即，爆料傳聞層出不窮，iPhone 13、Apple Watch Series 7和Airpods等系列新品將相繼亮相，多項新品即將開始販售，相關生產廠產能全力運作，然有傳聞指出，新冠疫情不斷蔓延，有蘋果重要零組件的供應商受到波及，為蘋果的供貨前景增添了一絲變數。

根據《快科技》報導，蘋果最大代工廠富士康近期動作頻頻，有消息指出，9月底將額外招募20萬員工，以因應蘋果需求，但在發布會即將登台亮相之際，有傳聞透露，蘋果重要零組件受到疫情衝擊。

報導稱，MLCC大廠村田和太陽誘電2家日商受疫情嚴重影響，儘管尚不清楚2家企業為蘋果供應什麼零組件，但主要產品MLCC為電子產品的基礎元件，為不可或缺的零組件。

由於日本疫情肆虐，村田日本福井廠爆發員工大規模染疫，村田武生廠染疫人數攀升至近百人，廠區被迫暫停營運一周至8月31日；村田為全球MLCC主要供應商，佔全球供應產能達40%。

而日商太陽誘電馬來西亞也受疫情波及，由於當地疫情嚴峻，馬來西亞政府要求該公司僅保留60%的員工，因此當地工廠僅能提供80%產能，導致交貨期嚴重受限，太陽誘電在給客戶的信件中表示，停工將會影響產品交期，旗下業務也會再通知個別客戶的交貨進度。

由於村田、太陽誘電在MLCC有著可觀的市佔率，如今疫情持續延燒，鑒於供貨情況的不確定性，iPhone 13在上市初期的供貨恐增添許多變數，可能也將掀起一波iPhone新機的搶購潮。