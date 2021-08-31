新店寶高產業園區第2階段招商即日起受理申租至11月1日止，本次標租範圍含62個標準單元及4個公共服務設施(含實驗場域、檢測中心、餐廳及銀行)，符合標租資格條件及產業別限制均可申請，若將營運總部遷入可享5折租金優惠，標準廠辦則可享周邊租金75折優惠。

經發局長何怡明表示，新店寶高園區位於北台灣產業樞紐位置，快速串聯雙北、桃園、新竹及台中重要產業聚落，除第1階段引進之數位健康、AI、資通訊及雲端運算等產業，第2階段擴大招商，以「智慧城市」相關領域為主，並考量其產業鏈特性及服務功能，提高空間使用彈性。

除廠房單元以外，本次開放部分單元做為廠辦與研發設計中心使用，盼能同時引進生產、檢測、研發、實驗等一條龍的產業能量，更引進實驗場域及檢測中心，完整產業智慧化服務，打造驅動產業及地方經濟發展引擎。

此外，園區同時為工作者提供完善生活機能，設有托育中心、便利商店、餐廳等生活服務設施，搭配完善智慧的園區管理，提供園區工作者舒適安全與便利的工作環境。

第2階段招商方式維持只租不售，標租租期最低5年，最高10年，並可續租2次，續租租期累計不可超過原租期，汽機車停車位依各單元面積定額分配。本標租案租金訂有底價，並提供租金優惠，標準單元每月每平方公尺租金約172元至257元，廠商亦可自行報價作為評選加分項目，同時訂有未登記工廠申租之評選加分項目，輔導產業深根新北。

本次完整的招商規畫除置於經發局網站以外，將分別於9月11日上午9時30分、9月13日上午10時於園區1樓國際會議廳舉辦招商說明會。