北市捷運站周邊機車格收費範圍持續擴大，昨起更納入松山新店線、文湖線及中和新蘆線16個站點，國民黨北市議員游淑慧批評，市長柯文哲此舉無非是向人民「搶錢」，和中央紓困之舉相反，讓受疫情重創的基層百姓苦上加苦。北市交通局對此表示，明起將會有機車轉乘優惠上路，降低民眾負擔。

柯市府向來強調使用者付費，北市因此從2019年起施行4階段機車收費政策，其中市中心捷運站周邊也在計畫費為內，淡水信義線、板南線已於年初納入，松山新店線、文湖線及新蘆線的1.5萬格則從昨起開始收費，下階段則是市中心主要道路，力拼全市22萬個機車格全面收費。

「根本是和民眾搶錢！」游淑慧直言，北市才剛經過疫情洗禮，百業復興仍需時間，截至8月中，已有1161家企業正在放無薪假，高達1萬7704人受到影響，顯見許多基層民眾生活仍舊困頓，但柯文哲卻一口喊紓困、振興，卻又一面擴大停車收費，讓人丈二金摸不著頭腦。

游淑慧批評，北市機車通勤族每年約要上繳5000元停車費，但收費擴大後，明顯會對民眾生活造成影響，近期也有接到許多民眾陳情，建議市府應以紓困為主，先行暫緩車格收費，別再此時增加民眾負擔。

對此，北市停車管理工程處表示，因應收費範圍擴大，北市為此規畫配套優惠，除400元機車月票、電動機車免費停及針對送貨、業務等行業推出的每日1張單、線上支付再折100元外，機車轉乘優惠將於9月1日上路，只要使用悠遊付繳納路邊機車格費用，且當日使用嗶乘車搭乘捷運者，每筆可享5元回饋，相信能減輕民眾負擔。