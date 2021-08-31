國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐步趨緩，疫苗近日陸續到貨，台灣自購約59.5萬劑AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）疫苗，31日下午由中華航空公司CI834航班自泰國曼谷載運來台，班機在下午3時16分抵達桃園國際機場。（陳麒全攝）

BNT來台一定會親自去接機！ 陳時中：這批貨對台也是意義重大嘛

國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，各種新冠疫苗近日也陸續到貨，台灣自購59.5萬劑AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）疫苗，8月31日下午自泰國曼谷載運來台，9月1日將有首批逾90萬劑BNT輝瑞疫苗來台，中央流行疫情指揮官陳時中表示，首批到貨的BNT輝瑞疫苗對台灣來講意義重大，屆時將親自接機。

8月31日負責載運AZ疫苗的華航CI-834班機落地後，依塔台指示滑行停靠於第一航廈A8機坪，在班機停妥後，由工作人員先進行貨艙消毒作業，再由地勤人員將放置在貨艙的疫苗卸下，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，送往指定冷儲物流中心存放。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐步趨緩，疫苗近日陸續到貨，台灣自購約59.5萬劑AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）疫苗，31日下午由中華航空公司CI834航班自泰國曼谷載運來台，班機在下午3時16分抵達桃園國際機場。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，8月31日到貨約59.5萬劑AZ疫苗，將儘速進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。另外，陳時中說BNT疫苗的到貨時間無法掌握，但與大家說時間相差不遠，而第一批的貨量大約是90幾萬劑，他強調，這批貨對於台灣的意義重大，「要是到了，我一定會去，明天（9月1日）沒到就不會去」。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐步趨緩，疫苗近日陸續到貨，台灣自購約59.5萬劑AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）疫苗，31日下午由中華航空公司CI834航班自泰國曼谷載運來台，班機在下午3時16分抵達桃園國際機場。（陳麒全攝）

陳時中表示，指揮中心於去年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，先前已陸續到貨，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑，這次提供第7批疫苗59.5萬劑，截至目前總計約327萬劑到貨。