運動品牌大廠UA今天攜手旗下簽約運動員「舉重女神」郭婞淳、「柔道男神」楊勇緯以及「拳擊女王」陳念琴捐贈100萬元運動發展基金給台東縣立豐榮國小、台中市立后里國中柔道隊、新竹縣立成德高中，期望透過實際行動來鼓勵懷抱夢想的年輕運動員，為台灣體壇盡一份心力。

今年如願完成金滿貫拼圖的舉重女神 郭婞淳，靠著堅韌不屈的「婞念」拿下本屆金牌榮耀、同時也保持女子舉重世界紀錄的殊榮，放眼未來，郭婞淳的舉重之路還會繼續前進，面對更多重要國際賽事的挑戰，郭婞淳依舊期望自己不忘初衷，一次又一次的讓自己相信一切都是最好的安排！

郭婞淳表示：「能夠正向面對挑戰不是與生俱來，正是因為經歷過所有的困難與挫折，才能不斷累積勇往直前的力量！」，經歷過從無到有，到現在努力登上體壇世界舞台獲得成就，婞淳勉勵學弟妹與所有渴望站上世界體壇的運動員，和她一起保持強大信念、鍛鍊自我內心能量，用正向堅定的態度來面對所有困難！

楊勇緯今年首次站上體壇最高殿堂，便刷新台灣史上最速奪牌紀錄，進帳史上第一面柔道獎牌！同時也傳遞「精力善用、自他共榮」的柔道精神，讓國人充分感受柔道運動的魅力！回臺短暫休息後，楊勇緯便馬上返回左營國訓中心投入訓練，備戰將於10月登場的全國運動會。

面對未來許多賽事挑戰，楊勇緯仍要求自我保持百分百自律：「雖然現在對自己的表現開始越來越有信心，但走下頒獎台後我就告訴自己要放下這個光環，重新開始學習。」楊勇緯也特別鼓勵學生運動員：「不管好與壞，所有的經歷都是你們成長的養分，只要堅持自己的夢想，就能找到自己的一片天。」楊勇緯相信，唯有保持堅定的內心才是克服困境與壓力的關鍵，「心之所往、就是方向」。

陳念琴在二度經歷大賽洗禮後，憑藉著奮戰不懈的鐵血精神闖進世界八強，陳念琴坦言拳擊選手在訓練時總是專注於研究各式靈活技巧，就連上場前一刻都還在苦惱如何突破對手招式，而她卻認為：「享受比賽就是身為拳擊選手最棒的戰鬥方式」。

陳念琴也期待學弟妹們能督促自己正向轉念，放下強爭輸贏的壓力才是運動員的致勝關鍵，她也鼓勵年輕運動員：「比賽有輸有贏，但不是你的人生目標，因為人生目標沒有設限」，陳念琴用過人毅力向世界證明自我，無論成功或失敗，陳念琴戰勝各種挑戰的堅定鬥志，才是值得大家學習的運動家精神！