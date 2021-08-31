知名作家吳淡如如今較少出現在螢光幕前，但生活非常充實，除持續寫作、陪伴女兒成長外，也運用聰慧腦袋投資理財，還持續進修，將拿下第二個博士學位，而她經常透過社群分享生活，但昨天(8/30)卻發生壞消息，她家庭成員「米立」罹患口腔炎，竟被醫師告知可能要打針一輩子，讓吳淡如好心痛。

吳淡如昨天在臉書po文，表示家裡的一份子貓咪「米立」，本來是隻愛吃貓，但這幾天卻突然不吃東西，「就算是她喜歡的肉泥，吃了兩口之後就會後退發出低低的慘叫聲」，還因此瘦了，她本以為可能是吃了什麼卡在喉嚨，因此帶去看獸醫，「結果更糟。是貓的口腔炎」。

吳淡如解釋，人類得口腔炎算容易痊癒的，但對貓咪來說很難，「中山動物醫院的貓博士醫生說，可能要一輩子打針，如果比較容易解決就是打一針長效類固醇，但是大概打不了兩年貓就會變成糖尿病」，吳淡如愛毛小孩，當然不願選後者，因此讓米立打比較沒有副作用的貓專用止痛藥，一天要打兩次，且價格昂貴，但該花還是得花。

所幸米立被抽血、打針都沒伸出爪子，好像認命接受了命運的安排，讓吳淡如想到小時候也體弱多病的女兒「小熊」，當年孩子去看醫生打針，哭得很傷心，當媽媽的她咬緊了牙根，但其實心都碎了，還好後來女兒長成一個健康的孩子，希望米立以後也能變得健康，而她同時在尋找可能的方式，不知在人身上發生這種病痛不怎麼嚴重，「怎麼貓會這麼悲慘」。

吳淡如透露，米立出現口腔炎，也可能是先天性的，因為她是從一個多貓的家庭中認養了米立，所以無法確定其父母身體有什麼問題，如今只能要米立加油，「媽媽會當你的特別護士。因為你是我親生的貓！奇奇才是外頭認養的！」，奇奇是吳淡如認養的另一隻貓咪，醫生說也可能是有第二隻貓咪出現，引發了米立的免疫問題，吳淡如忙給米立打氣，開玩笑喊話：「別在意他！媽媽最疼你！」。