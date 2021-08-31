皮卡車翻覆出海口沙洲 警消馳援協助脫困 17:132021/08/31 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛皮卡車今天翻覆在南澳南溪出海口沙洲，所幸經民眾與警消合力，協助車內4人脫困。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市劉姓男子今天（31日）駕駛一輛皮卡車赴宜蘭縣南澳南溪出海口，但皮卡車卻翻覆在沙洲，所幸沙灘車業者及遊客搶救，消防局派員抵達後協助脫困，劉男等4人均無大礙，無須送醫。 宜蘭縣消防局表示，今天下午3時許，接獲民眾報案，指一輛皮卡車翻覆在南澳南溪沙洲，有1男3女受困車內，消防局獲報後派遣南澳、觀音分隊趕赴現場救人。 附近遊客與沙灘車業者發現車輛翻覆後，立即協助搶救，消防人員抵達後也立即投入救援、扶正車輛，意外並未造成人員受傷。 桃園八德老翁迷途 熱心警馳援 男攀登新竹品田山高山症發作 空勤直升機馳援 #皮卡車 #翻覆 #南澳 #沙洲 #一輛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 強降雨致大肚區涵洞積水 轎車受困幸獲警援 10:572021/08/27 社會 老闆返火場救機具碳化慘死 04:102021/08/28 社會新聞 喪夫獨養3子 車禍2死1截肢 04:102021/08/28 社會新聞 27人登山團首爬北插天山受困 1女摔傷送醫 11:552021/08/28 社會 悲！幼兒園女師去年喪夫 今遇死亡車禍3子2死1截肢 15:432021/08/27 社會 27登山客受困北插天山 11小時後獲救 04:102021/08/29 焦點要聞 彰化深夜大火燒光千坪廠房 負責人救出家人後不幸命喪火海 14:272021/08/27 社會 阿嬤廚房炒菜突瓦斯氣爆 警消曝真相真的「嚇鼠人」 11:222021/08/29 社會 安平漁港海釣驚見浮屍卡消波塊 海巡與警消攜手安置 20:332021/08/29 社會 影片曝光 幼兒園教師載3子外出翻車 2子拋出車外亡么子骨折 13:472021/08/27 社會 譚傳毅快評》塔利班遇勁敵 09:572021/08/30 快評 社會熱門新聞 大陸成人奶媽賣母奶 一次8600元供男性趴胸進補 - 社會 獨／台東市區民宿變詐騙機房 警方衝入蒐證中 - 社會 市民、建國高架道啟動AI執法 開路肩跨雙白線全都錄 - 社會 海軍已婚中校「暈船」偷吃女下士 司令劉志斌震怒記兩大過汰除 - 社會 陸男花11小時搭橡皮艇偷渡來台 檢方依違反《入出國及移民法》起訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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