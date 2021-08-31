新北市劉姓男子今天（31日）駕駛一輛皮卡車赴宜蘭縣南澳南溪出海口，但皮卡車卻翻覆在沙洲，所幸沙灘車業者及遊客搶救，消防局派員抵達後協助脫困，劉男等4人均無大礙，無須送醫。

宜蘭縣消防局表示，今天下午3時許，接獲民眾報案，指一輛皮卡車翻覆在南澳南溪沙洲，有1男3女受困車內，消防局獲報後派遣南澳、觀音分隊趕赴現場救人。

附近遊客與沙灘車業者發現車輛翻覆後，立即協助搶救，消防人員抵達後也立即投入救援、扶正車輛，意外並未造成人員受傷。