泰豐(2102)今天股東會與南港(2101)互提董事及獨立董事解任案，雙方投票表決大戰中，南港以些微過半占上風，不但否決股東提出的南港行使歸入權案，在解任董事及獨董案中，保住自家1席董事外，也順利解任泰豐3席獨立董事。

今天泰豐股東會出席率93.58％，原本估計雙方可控股權勢均力敵，南港為主的市場派可控股權約46.81％，推估泰豐的公司派可掌握46.77％。但實際進行投票，在率先對南港代表人趙國帥解任董事表決案中，南港以50.15％的反對表決權數過半，否決該案，泰豐投下的贊成權數為48.13％，差距有拉開現象，顯然泰豐能掌握的股權略低一些。

而南港方面解任泰豐李天祥、左偉莉及周倖如3席泰豐獨董，又獲得0.04％的支持，贊成權數提高到50.19％，順利解任泰豐獨董。

南港也想要乘勝追擊，在臨時動議上，提案110年底前不得進行任何股份交換及提請禁止處分中壢廠，被律師以不符合程序等原由無法交付表決，經主席裁示不成案。