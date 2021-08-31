60歲黃姓婦人26日走進新北市中和區玉山銀行，準備臨櫃匯款2萬5000元，但行員卻發現黃女神情焦慮、說話含糊不清向櫃台表示欲匯款新台幣25000元，行員機警詢問匯款對象及為何匯款，均不回答。

過程中行員查詢所匯之公司均位於中國，但黃女向行員表示要匯款給歐洲的朋友，並向行員表示堅持要完成匯款，警方了解後開始勸說黃女，但是黃女表示自己準備要過60大壽。

國外友人知道後表示要送她生日禮物，會寄送包裹給她，並向她表示包裹裡面都是珍貴物品所以要先付手續費，黃女欣喜後至銀行匯款，但因不會操作提款機2次前往銀行轉帳失敗後就返家，返家後友人一直跟她說要付手續費不然包裹就會卡在海關，黃女不想辜負友人好意，第3次至銀行臨櫃表示要匯款，幸行員及襄理機警即時報警請求協助，在警方不間段的勸說下黃女才驚覺自己受騙，並在警方及行員的協助下及時將匯款單25000元攔截，才沒有造成憾事的發生，對於警方的即時協助與解說，黃女深表感激，頻頻致謝。

中和警分局呼籲，近期投資及假交友盛行，專挑獨居或婦人進行詐騙，過程中假借身分騙取信任，之後利用代收包裹需要手續費或假借感人的故事博取同情等名義，要求協助匯款或轉帳，中和警呼籲對於來路不明的交友要過濾，一提到匯款或領錢就要提高警覺，有任何疑問可以撥打110或165反詐騙專線進行查證。