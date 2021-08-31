允能風力發電公司在雲林縣外海設置離岸風場，並與虎尾科大產學合作培育相關人才，希望共創雙贏，不過地方認為設置負責風場維護運轉的維運碼頭，才能創造就業機會，希望中央能協助解決雲林縣四湖鄉箔子寮漁港淤沙問題，爭取維運碼頭落腳雲林。

德商達德能源旗下的允能風力發電公司在雲林縣四湖鄉、口湖鄉外海設置離岸風場，四湖鄉積極爭取維運碼頭設在箔子寮漁港，帶動地方經濟發展並創造就業機會，但允能公司考量箔子寮漁港淤沙水深不足，2年前將維運碼頭設於嘉義縣布袋港。

雲林縣政府水利處處長許宏博表示，箔子寮漁港常年淤沙，嚴重影響漁民作業，行政院目前規畫「防止外傘頂洲沙灘流失整體防護計畫」，縣府因此積極向中央爭取箔子寮漁港清淤，一旦完成清淤，不僅有利漁民出海作業、為外傘頂洲挹注沙源，還可爭取維運碼頭的設置。

雲林區漁會總幹事林傳育說，箔子寮漁港腹地廣大，地理環境也符合維運碼頭要求，目前因泥沙淤積導致港區水深不足，希望中央協助解決淤沙問題，讓維運碼頭落腳箔子寮漁港，創造雲林沿海更多商機與就業機會。

達德能源指出，維運碼頭必需符合港區24小時可作業、水深至少3公尺、容納至少3艘維運船同時上下貨等條件，箔子寮漁港最大問題在於淤沙嚴重導至水深不足。

達德能源說明，工作船從布袋港出發到風場，需花費1.5小時，若從箔子寮漁港出發，只需30分鐘，可減少許多船隻燃料費用，未來若能解決箔子寮漁港水深不足問題，便考慮將維運碼頭遷回箔子寮漁港。