黃子佼攜手趙岱新主持音樂綜藝節目《＃T-POP我們聽大的!!》31日舉行首播記者會，黃子佼首度擔任製作人，笑說自己比較叛逆，不喜歡重複的東西，如果不跳下來做，可能無法擁有主導權，也感謝團隊們的幫忙，「我最怕製作單位還沒錄完就離職，他們要在我要求下找資料，然後再對照去找來，超級辛苦」，活動上他也展現創作功力改編歌曲〈製造浪漫〉，與趙岱新一同獻唱。

趙岱新在訪問的過程中不斷被提及6月初與周興哲復合一事，連黃子佼也忍不住逼問她為何要另外花錢找歌唱老師，不請男友教唱就好，趙岱新坦言：「他在音樂方面都沒再跟我開玩笑，我怕會感情破裂，也是很後期才敢在他面前唱歌。結果他說『你好好主持就好』。」被問到復合的契機，趙岱新說一直都是很好的朋友，會再走在一起是緣分，而先前傳出2人當初分手是因為婚事卡關，這次是否已討論到結婚這個階段，她認為閃婚也有可能，「人到一個時間就會想要進入下一個階段，但我工作也蠻多，結婚的話順其自然，會在一起當然就是有共識，現階段我們都有自己的目標想要完成」。

另外，黃子佼被問到近日盧廣仲演唱〈刻在我心底的名字〉的抄襲風波，他也大方提出建設性建議，「不差我1個發表意見，但我們自己節目有創作環節，我自己的方法是當我寫1首歌，我會用手機聽歌辨識軟體，可以用科技來解決，確認無誤再發表，爭議就會比較小」。至於有沒有機會找盧廣仲來上節目？因為該曲去年也榮獲金馬獎「最佳原創電影歌曲」黃子佼說還沒有錄到那個月分，等到11月金馬獎再說。