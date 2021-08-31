華府新線戰略和政策研究所特別倡議主任伊布拉欣（Azeem Ibrahim）近日投書《國家利益》。文中指出，立陶宛近日選擇加強與台灣關係、捨棄中國大陸，這背後除了與該國花了20多年才擺脫共產影響力，如今不願重蹈覆轍外，還與兩國都面臨強權威脅有關。但最重要的是，立陶宛看上台灣在半導體的優勢，期盼結合自身軟體研發優勢，創造出更大商機。

文中指出，立陶宛近日與台灣達成協議，允許後者在立陶宛設立台灣代表處，即開設實質上的大使館。甚至立陶宛自己也計畫，2021年秋季在台開設貿易辦事處。對台灣而言，這是近10多年來積極展開外交經營上，最具體的成果之一。

然而，消息曝光後，北京已召回其駐立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）大使，並驅逐立陶宛駐華使節。

伊布拉欣分析，近年來，由於大陸愈來愈有自信，並更加露骨地透露收復台灣的慾望，使得台灣與美國、日本等國的關係日益密切。

不過，自大陸獲得聯合國承認以來，台灣的外交現況愈來愈孤立，大多數國家選擇擁抱北京，而那些倚賴大陸投資的國家更可能與台灣完全切斷關係，轉而承認北京並接受兩岸統一的論述。

相較於這種情形，作為歐盟與北約成員的立陶宛反而逆向操作。對北京來說，其害怕立陶宛的跑票成為轉折點，在未來的某個時間點扭轉過去主張「一個中國」之潮流。

※對東方共產主義的歷史傷痕

值得注意的是立陶宛做出此一決策的動機，以及可能面臨的風險。雖然北京先前承諾在東歐的投資，還沒有具體成果的出現；但包括西方國家在內的歐洲，整體上都愈來愈小心北京可能利用經濟影響力，脅迫合作夥伴在政治上讓步。

北京的投資規則與大多數的國外投資不同，加上東歐國家對東方共產主義政權附加的條件極為警惕；過去20年來，東歐好不容易擺脫蘇聯的枷鎖，融入歐洲經濟與廣泛政治架構，如今他們完全不想重蹈過去的政治依賴。

不只是立陶宛，愛沙尼亞、捷克、斯洛伐克等國也都加入這波風潮，立陶宛與台灣接觸似乎為歐洲國家開闢道路。更何況，立陶宛的作法獲得美國大力支持，因此他很可能不會是唯一一個國家採取棄陸友台的做法。

※瞄準台灣半導體

對立陶宛甚至更廣泛的東歐來說，這種冒險的外交政策明顯立基在經濟回報。相較於北京還沒有兌現對該區域的承諾，台灣已經是明顯且實質的投資者，而日漸正式的外交關係更可能創造更龐大的商機。事實上，立陶宛更瞄準的是台灣在全球半導體的主導地位，結合波羅的海軟體研發實力，以及中歐製造業能量，將創造相當驚人的經濟協同效應。

※兩國相似的經歷

此外，東歐國家與台灣進一步發展外交關係更有著政治性動機，這源於兩國都是小國，且有非常相似的經驗，即生存之爭，立陶宛同樣面臨俄國這樣龐然大物的生存威脅。

同樣面臨生死之爭，意味著台灣與東歐人能互相了解，以同樣的角度看世界，擁有相似的戰略觀；甚至，作為政治自主實體，雙方想要持續生存都得在軍事上依賴美國。

作者總結，北京是否能扭轉這種全球合作的潮流？問題在於，如今大陸展現的霸道很難吸引小國，也讓此時此刻的北京難以扭轉頹勢。