BNT疫苗將在近日抵台，國民黨主席江啟臣今(31日)表示，民進黨面子掛不住，不斷派出打手試圖挽回顏面，如駐德代表謝志偉居然就瞎扯民間買BNT是「第四棒接力說」。他痛批，民進黨一路卡疫苗、一路封殺提案，直到現在，民進黨還有臉出來瞎扯，稱民間採購捐贈的疫苗是搶走政府的功勞。

江啟臣31日在臉書PO文列出民進黨到底是怎麼在防疫上扯後腿的。他指出，去年首次傳出國內準備採購BNT，但沒多久就傳出有綠委介入的爭議，後續就出現代理矮化、卡授權書、卡數量的奇怪爭議，當時也被外界直指，政治力斧鑿之深。

國民黨主席江啟臣。（圖/趙婉淳攝）

他續指，今年5月下旬，傳出慈濟、台積電等民間團體，有意購買BNT疫苗捐給政府，民進黨政府便開始授意側翼攻擊，從疫苗有問題、非原廠直送，到稱呼BNT為「中共疫苗」，行政手段上更是無所不用其極。

江啟臣說，今年6月，國民黨提案要在8月底前採購3000萬劑國際認證疫苗，並發起地方政府疫苗採購，而民進黨做了什麼？封殺提案。當時民進黨說，「現在不是買的問題，而是搶貨的問題」。

江啟臣強調，同意搶貨、催貨是很重要的課題，但其他國家組團催貨、搶貨時，民進黨做了什麼？國民黨只看見更多的政治鬥爭。直到現在，民進黨還有臉出來瞎扯，稱民間採購捐贈的疫苗是搶走政府的功勞。如果要比喻民間是在賽跑，「我認為民間企業是硬生生從跑百米變成百米跨欄，要沿途閃過民進黨設下的重重關卡」。

最後，他說，民進黨一路卡疫苗、一路封殺提案，現在還有臉說疫苗是民進黨買的？膨脹第二類人員，卻又倡議要讓年輕人打疫苗？民間採購BNT疫苗，最後功德卻要迴向民進黨，他嘲諷，民進黨乾脆改名叫「功德黨」。