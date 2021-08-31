陳姓男子昨行經台11線花蓮豐濱新社路段時，不慎自撞電桿，曾是護理人員的豐濱鄉長江莉婷見狀，趕進下車協助，安撫傷者緊張情緒。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

救人是醫護的天職！63歲陳姓男子昨駕車行經花蓮縣豐濱鄉新社村附近，不明原因，自撞電桿，人卡在車裡，動彈不得，剛好豐濱鄉長江莉婷經過，曾是護理人員的她，立馬下車幫忙，安撫傷者情緒，協助救護人員一起助陳男脫困。

陳男昨下午4點許開車北上花蓮，行經花蓮台11線42公里處時，不明原因自撞，導致身體多處擦挫傷、臉頰骨折，雖無生命危險，不過卻卡在車內動彈不得，剛好豐濱鄉長江莉婷昨到鄉里視察建設，回程時見救護車及警察在救護，趕緊請同仁停車，下車前往協助救援。

江莉婷具有護理背景，在擔任豐濱鄉長前，曾任職衛福部花蓮醫院護理師，及豐濱鄉衛生所的護理師兼主任，她今也受訪說明昨天的救護狀況，下車查看發現一輛轎車撞上電桿，引擎蓋被撞爛，車內安全氣囊也爆開，可見撞擊力道強烈，加上當時有名男子受困駕駛座，等待救護人員協助脫困。

江莉婷表示，自己曾在急診部門服務過，對緊急救援步驟及方法有一定的了解，因此上前安撫傷者情緒，「深呼吸，放輕鬆，配合救援，對你會比較好」，最後陳男在江與警消的協助下，順利從駕駛座脫困，並被送往花蓮醫院豐濱原住民分院治療。

經查，陳男酒測值為0，警方已依程序完成現場測繪蒐證，肇事責任將待送鑑驗單位分析，以釐清肇責。

江莉婷認為「救人是醫護的天職」，加上偏遠地區人力有限，需要靠大家齊力協助傷患，不過她也呼籲，疫情趨緩，豐濱鄉許多景點和美麗的海洋風景吸引不少遊客，提醒大家開車旅遊時，車速不要過快，尤其行經部落時，更要將將車速減慢，避免發生意外。