「牛牛」今葬在文林伯的芒果園裡。（張美雪提供／張毓翎台南傳真）

紀錄片《無米樂》主角之一的文林伯，飼養14年的水牛「牛牛」今天清晨被發現誤食農藥過世了，文林伯和太太、女兒在「牛牛」入土為安前，都難過到吃不下飯。無米樂稻米促進會總幹事張美雪也傷心地說，「牛牛」不僅幫文林伯養活一家人，這10多年來，牠對無米樂社區的發展更是功不可沒。

今年83歲的文林伯從18歲開始養牛，他說，這一生中已養了30多頭牛，而「牛牛」是他養過數一數二聰明的牛，從遠處看到家人經過，就會興奮地發出聲音，像是對他們問好，若看到陌生人或遊客靠近時也很乖巧，不會用牛角頂開不熟悉的人。

當泥土完全覆蓋「牛牛」，形成一個小土堆，文林伯一直默默地站在旁邊，像是在追思逝去的孩子。（張毓翎攝）

文林伯女兒黃錦紅說，爸爸每天太陽一升起會牽著「牛牛」吃草、清腸胃，沒想到今天去找「牛牛」時，發現牠倒在地上抽搐，旁邊都是牠的排泄物，隨後在倉庫看到一袋破掉的農藥，她接獲爸爸通知後，趕緊打電話請獸醫來看，獸醫一抵達幫「牛牛」打了2針解毒劑，但最後仍回天乏術。

「牛牛」走了，文林伯難過不已。（張美雪提供／張毓翎台南傳真）

「牛牛」出生在花蓮。（張毓翎攝）

「牛牛」今天下午1點多入土前，文林嬸仔細擦拭牠的身體，並拆下栓在牛鼻上的繩子，低頭緩緩地對牠說：「放你自由」。埋葬「牛牛」前，文林伯還擲筊問方位，最後「牛牛」選擇頭朝文林伯家，當泥土完全覆蓋「牛牛」，形成一個小土堆，文林伯一直默默地站在旁邊，像是在追思逝去的孩子。

張美雪說，無米樂社區能成為家喻戶曉的旅遊景點，「牛牛」是其中表現非常好的女配角，不少遊客看到「牛牛」都很開心，對社區貢獻很多，且不少電視劇也有「牛牛」入鏡的身影，因此「牛牛」的離世，讓大家都很不捨。