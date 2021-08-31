周二數據顯示，德國八月失業情況進一步改善，表現優於預期，顯示在新冠疫情上升之際，該歐洲最大經濟體仍繼續復甦。

德國勞工局表示，八月經調整失業人數減少了5.3萬人，來到253.8萬人；而路透調查為減少4萬人。

經季節調整失業率為5.5%，為2020年3月以來最低水準，當時德國剛進入第一次新冠封鎖措施。

今年七月以來，德國染疫人數不斷上升，但死亡人數已經下降。德國有超過半數人口已接種疫苗，讓政府停止以感染率作為決定封鎖的標準。