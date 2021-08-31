《國際經濟》德國8月失業人數降 優於預期 17:242021/08/31 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周二數據顯示，德國八月失業情況進一步改善，表現優於預期，顯示在新冠疫情上升之際，該歐洲最大經濟體仍繼續復甦。 德國勞工局表示，八月經調整失業人數減少了5.3萬人，來到253.8萬人；而路透調查為減少4萬人。 經季節調整失業率為5.5%，為2020年3月以來最低水準，當時德國剛進入第一次新冠封鎖措施。 今年七月以來，德國染疫人數不斷上升，但死亡人數已經下降。德國有超過半數人口已接種疫苗，讓政府停止以感染率作為決定封鎖的標準。 《商情》獲利了結 國際鐵礦石回落 《國際經濟》德國8月CPI年增3.4％ 創13年紀錄 #德國 #失業人數 #優於預期 #八月 #國際經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》「維修權益條款」今公聽會 汽車零組件產業盼獲重視 11:272021/08/31 財經 《國際產業》挪威航空估客運量回升 惟變數仍多不發財測 15:592021/08/31 財經 《金融》美金融股壓力測試過關 坐擁升息循環與獲利題材 16:502021/08/31 財經 《國際金融》歐股持平 月線有望連七漲 09:452021/08/31 財經 《國際經濟》難兄難弟均憂疫情 日韓7月工業生產全減 10:022021/08/31 財經 《國際金融》歐股帶勁 拚月線連7紅 16:162021/08/31 財經 嘉市2000元普發對象資格出爐 110年8月24日前設籍都領得到 12:312021/08/31 生活 大陸疫情獲控制 國際銅價明顯回升 16:332021/08/31 財經 《國際社會》安全旅遊名單 歐盟除名美國 12:352021/08/31 財經 陸港觀盤－中國股市對外資仍深具魅力 04:102021/08/31 全球財經 《韓股》經濟數據欠佳 KOSPI狹盤 11:442021/08/31 財經 財經熱門新聞 發卡行綁數位券 五倍變七倍 - 財經要聞 - 工商時報 花旗出售在台消金 陷入膠著 - 財經焦點 - 中國時報 不甘輸給2大巨頭 英特爾GPU新品找上台積電有內幕 - 財經 那斯達克指數強勢上漲 這檔AI ETF創新高 - 財經 Starlink來台 概念股起飛 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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