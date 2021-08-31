彰銀(2801)今（31）日召開線上法說，受惠存放款結構優化、資產品質顯著好轉，使2021年上半年淨利差及存放利差持續回升，資產品質亦恢復疫情前水準。下半年雖仍有疫情隱憂，但投資市場仍偏正向發展，將以5大策略掌握並爭取各項業務契機，挑戰獲利達成目標。

彰銀2021年上半年合併淨收益138.85億元、年減4.15％，為近6年同期低點，稅前淨利48.78億元、年減6.48％，稅後淨利41.67億元、年減1.84％，每股盈餘（EPS）0.4元，均為近11年同期低點。不過，逾放比續降至0.33％、覆蓋率提升至381.95％，恢復至疫情前水準。

彰銀上半年淨收益下滑，主因投資收益15.67億元、年減31.74％拖累，利息淨收益98.16億元、年增0.76％，手續費淨收益22.8億元、年減0.32％。在海外逾放金額減少、催收績效穩定下，呆帳提列9.39億元、年減達33.71％，資產品質明顯好轉。

彰銀上半年放款餘額15.29億元、年增2.92％，其中企金放款年增1.75％、個金年增15.33％，海外年減18.24％。存款餘額19.91億元、年增10.64％，其中台幣活期年增12.8％、外幣活期年增16.95％。使淨利差（NII）回升至0.89％，存放利差持穩1.18％。

彰銀表示，儘管內需消費動能5月中受本土疫情影響挫傷，但未影響已出口為主的製造業產能運作，在國內經濟轉趨熱絡、台股持續走揚，加上台商資金回流效益、且利率仍處低檔，使彰銀上半年企業放款餘額持續成長，且調整授信客群結構成效逐漸發酵。

展望後市，彰銀預期台灣經濟將呈現外熱內溫格局，下半年出口動能仍可持續暢旺，雖然疫情走勢仍為未來隱憂，但各國施打率提高及歐美陸續解封，認為投資市場偏向正面發展，看好放款業務可望持續成長，將把握此商機推動及爭取各項業務，挑戰獲利目標。

對於下半年業務策略，彰銀指出授信業務盼有效改善結構，加大中小企業放款動能，海外業務則把握經濟好轉趨勢發掘利基市場，提升海外分行獲利。同時，全面加強提升信託、保代、聯貸業務，以增加手續費收入，財管業務則發展多元理財商品，打造為第二獲利引擎。

擴增獲利來源上，彰銀優先著眼於財務操作，以平穩性操作為原則、靈活有彈性的資產配置策略，尋找合適標的加碼，台股亦將視情況逢低進場，增加財務操作收益。同時，積極活化自有資產、提升閒置資產的出租使用率，並主動參與都更，以增加自有資產的運用效率。

彰銀認為，變種病毒對於部分疫苗接種率低的國家威脅，將削弱歐美經濟解封所帶來正面效應，面對未來疫情發展、極端氣候及美中角力等諸多不確定因素下，將以更審慎、穩健的態度，動態調整資金操作，各項業務仍往目標前進，在疫情下繼續衝刺。