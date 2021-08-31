50年老園區需要裝修門面。為促進科技產業園區廠房外觀更新、提升整體美學，經濟部加工出口區管理處今年擴大核定9家廠商更新案，為歷年最多。由加工處先補助350萬元，後續可吸引9家廠商投入3800萬元完成整建。

加工處表示，由於前鎮、楠梓及潭子等三處科技產業園區，建區至今超過50年，部分廠房老舊需要整建更新與美化，加工處自2015年起每年編列經費，至到2020年底止總計完成25案、更新面積約3萬8000平方公尺，。

這9家廠商更新是於8月底核定，加工處進一步說明，楠梓園區台灣恩智浦半導體股，將以公司企業色系進行外牆更新，有效打造整個園區科技形象；前鎮園區利紳科技及湧盛電機因位處同一標準廠房，所以一同更新；潭子園區台灣京三則重新改善立面及入口意象，並改善周遭空地植栽。

加工處強調，雖然老舊廠房更新相當困難，但已決定將園區建築景觀及風貌型塑改善列為長期工作，每年度編列預算持續推動老舊廠房風貌形塑的補助計畫。