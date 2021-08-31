大學指考榜單31日出爐，東港高中洪郡儀以503.4高分考取政大法律，不僅創下學校記錄，也為自己圓夢，而其實她的分數可以上台大外文，不過因興趣至上又遇上「末代指考」，她自嘲沒有退路，盼之後能運用所學解決社會紛擾之事。

「我很喜歡思辨的感覺。」洪郡儀曾任辯論社社長，她說，是辯論勾起她讀法律的興趣，每次在社團中與老師、同學討論各類議題時，大家都會在觀念上產生衝突，此時就要用自有的知識去化解問題，而這一來一往間她不僅得到成就感，也意識到社會上的許多問題，需要靠中性的法律思維去解決。

她說，她看新聞時習慣去看背後的東西，也許是問題癥結點，又或是有趣的事情，她知道社會現象存有多種角度，很少能有兩全其美的解決方案，相較之下，法律是大家較能接受且有所本的依據，它可以讓社會更穩定，也能讓她學會更客觀地看待每件事。

為此，她下定決心攻讀法律系，且還因研究過台大法律與政大法律在法律業界是指標性學系，而誓死非2學系不讀，也因此在學測考取52級分得以上台北大學法律系時，毅然決然放棄，寧願再努力逾3個月，只為夢想邁進。

洪郡儀的堅持，為她帶來最好的回報，她不僅考取503.4的高分，國文還拿到92.8分、英文90.8分，全都創下東港高中創校以來指考的最佳成績，不過因為數學分數不夠高，老師建議她退而求其次，填台大外文一定上，但她為堅持夢想而拒絕。

她說，她沒補習英文，而英文成績會破90分，全是因為她對英文有興趣，不過英文對她而言，純粹是學習更多東西的媒介，她希望她的大學生涯是能透過英文更加分，而非去分析原文文本。

她自嘲，今年是「末代指考」，若明年再報考會很吃虧，因為課綱全換了，所以她根本毫無退路，唯有奮力一搏才能不負自己，而最終雖無緣台大，但能在政大圓夢最重要。