高雄1名家長爆料，他的孩子就讀大樹國中，孩子在國2下學期遭校方以「未盡打掃責任」為由記警告達26次，導致影響今年升學，家長怒批「小孩又不是去學做清潔員的！」其他網友則紛紛打臉說校方都會要求學生消過，「維持校園環境是基本責任，怪自己的孩子吧」、「這品行是有多差，成績好不等於品德好」。

該名家長在臉書「爆料公社」發文表示，她的兒子就讀高雄市的大樹國中，兒子在108學年度下學期中，遭校方依「未盡打掃責任」記了26支警告，導致今年申請高中時，在新升學制度中的「多元分數」無法拿滿分，而無法選填離家較近的文山高中，必須花1個多小時車程就讀楠梓高中。

高雄1名家長爆料，他的孩子就讀大樹國中，孩子在國2下學期遭校方以「未盡打掃責任」為由記警告達26次，導致影響今年升學。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該家長說，他的兒子當初遭懲處時，家中沒有收到電話或來信通知，他向高雄市教育局反應無果，請里長向市議員陳情也無解，他無助之下只好到網路上PO文投訴；他說兒子在校成績排名約40多名，理應考上文山高中沒問題，但就因此記過紀錄影響分發結果，且記過理由竟多為未盡打掃責任，怒批「小孩又不是去學做清潔員的！」

不過其他網友則紛紛回嗆該家長，「孩子被記過都會通知家長，學校也會要求孩子快銷過，怪誰？就不怪自己的孩子」、「去學校不是來打掃的？那是維持上課環境的基本責任吧！人生又不是只負責學習而已」、「下面那行榮譽卡缺點滿點，一天就8隻警告，這品德有多差？當媽的完全不知道孩子在校表現不好嗎？」「這樣子哪來自信呀，成績好不等於品德好」。