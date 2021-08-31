Breeze Super微風超市今年中秋節檔期預備超過百款各式精緻禮品，除了7大五星飯店、名店月餅禮盒，每年具有口碑的頂級進口水果，20年來人氣第一的日本「長野麝香葡萄」，今年嚴選最高等級的「六房級」長野麝香葡萄，首度以木箱禮盒裝盛、6串1盒，限量50組。

Breeze Super長野麝香葡萄木箱禮盒，每箱原價9150元、特價8000元。（微風提供）

根據Breeze Super觀察，疫情期間親友見面機會減少，在疫情趨緩後外出拜訪機會增加，消費者願意將預算轉投入送禮，且尋找精緻高品質、體面特殊的禮品，看好這波秋節送禮商機，預計將帶動業績成長約3成。

Breeze Super半島精品店迷你名茶奶黃月餅，每盒1720元。（微風提供）

為滿足不同客群，微風超市多款月餅禮盒中，饕客必嘗的「經典」系列仍是主力，目前以香港「半島精品店」及新崛起的「皇玥」是暢銷第一名。長年有口碑的「半島精品店」強打「迷你名茶奶黃月餅」、「主廚推薦奶黃月餅」、「特賞雙輝月餅」3款限量禮盒，其中，「半島精品店迷你名茶奶黃月餅」融合兩大經典製成，有香滑奶黃月餅，及芳香早餐茶、甘醇鐵觀音、芬芳伯爵茶及荔枝紅茶4款半島名茶。

Breeze Super皇玥餅藝經典流心雙輝，每盒1380元。（微風提供）

至於五星飯店月餅，集結君悅、福華、老爺、寒舍、華泰王子、亞都麗緻等飯店，禮盒外觀融合窗花設計，讓送禮更具細緻、體面，其中，君悅禮盒及老爺酒店的雙層禮盒，是經典品味人士的首選。

此外，日本直送的「杉谷本鋪五三燒桐箱禮盒」，涵蓋經典五三燒長崎蛋糕、頂級巧克力兩種口味，包裝別緻典雅。頂級進口水果，除了長野麝香葡萄木箱禮盒，父親節檔期相當受歡迎的岡山白桃禮盒累積高詢問度，但因產季較短，由日本水蜜桃禮盒接力，預料在秋節送禮期間也會擠進熱門銷售榜。