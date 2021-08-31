近期台灣疫情趨緩，再加上即將迎接正式開學，不少人開始為出門做準備，因此各式包款也成為近期搜尋關鍵字，針對出門旅遊LeSportsac推薦多樣包款，搭配各式印花讓你可隨每日穿搭做豐富變化，而丹麥生活品牌RAINS則為各準大學生、職場新鮮人們，推薦可顏值與功能性兼備的單品，為你打造文藝Look。

Rains 岩石灰MSN雙扣環後背包，2980元。（Rains提供）

Rains 黑色滾白邊迷你長型雙肩後背包，2980元。（Rains提供）

各位職場新鮮人、準大學生們，面對新環境想要以新包款、造型迎接，不妨可以參考RAINS精選的包款及配件，該系列也特別邀請來自奧爾胡與哥本哈根的學生於阿邁厄島的一所學校拍攝洋溢青春的校園形象，內容包含特雙肩後背包、斜跨包、托特袋、筆電套、文具筆袋與卡夾等，利用低調的中性色彩滿足各種日常穿搭，讓你以清新造型迎接好心情。

LeSportsac迷霧灰功能後背包，4850元。（LeSportsac提供）

LeSportsac奢華大型旅行袋 (湛藍祝福)，5700元。（LeSportsac提供）

LeSportsac小型日常托特包 (繽紛石英).，3150元。（LeSportsac提供）

至於想抓緊夏日尾巴，來趟小旅行的民眾，美國輕量配件包包品牌LeSportsac也推薦各式包款，有收納需求的消費者品牌推薦空間大、功能性強，且有多層拉鍊口袋的後背包，至於想要來場簡便小旅行的民眾，推薦托特包款，另外品牌最廣為人知的旅行袋，也十分適合作為健身運動包、媽媽包使用，喜愛繽紛色彩的則可以參考湛藍祝福、繽紛石英日常等印花，為你的穿搭增添童趣，若偏愛簡約經典的則可以參考復古經典黑、迷霧灰等作搭配。