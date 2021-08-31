Sam Lin 以歌手身分全新出發，推出單曲〈Never Too Late〉。（華納音樂提供）

Sam Lin 以歌手身分全新出發，推出單曲〈Never Too Late〉。（華納音樂提供）

Sam Lin加盟華納音樂全新單曲〈Never Too Late〉將於8／31正式發行。這首歌不僅是Sam Lin加入華納音樂的第一首單曲，更間接交出他踏入音樂圈的成績單。歌名「Never too late」象徵著現在的他因著過去的勇敢追求蛻變成如今的他，始終從沒放棄夢想，一步一步走向理想中的自己。Sam興奮表示：「迫不及待用我的音樂跟大家正式見面，這是我等待了好幾年的時刻。這首歌獻給每個人！」

Sam Lin來自加州，從小備受古典樂的薰陶，也會和家人一起Jam、一起玩音樂！直到6年前，他終於大膽放棄原本安逸的金融業高薪，來到台灣這片熟悉又陌生的「家鄉」，展開音樂人生新篇章，更從YouTube發跡直至現在擁有傲人成績。

Sam Lin表示，過去的自己連一句中文都不會說，靠著朋友的支持與自己的努力，他從開始能與人用不流暢的中文溝通，到現在能流暢寫出激勵人心的中文歌詞，「每次回想起自己過去一次次的變動，卻從沒有放棄的念頭，我就很慶幸當時的自己做出對的決定，現在才能把這麼多我想分享的一切獻給大家。」正式加盟華納音樂的他，也開心此後不用再單打獨鬥，並且表示：「很開心身邊有一群專業的夥伴們，未來希望能做出更多好音樂！」