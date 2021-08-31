明晟(MSCI)調降台股權重今(31日)盤後生效，指數一度下殺逾180點，回測17200點，尾盤爆出624億元大量，台積電擺尾收高614元，上漲9元，拉抬指數90點，終場收在17490.29點，上漲93.77點，季線失而復得，三大法人聯手買超256.8億元，外資連續3個交易日買超，今日再買超242.61億元，共買超台積電、聯電、中鋼等這幾檔權值股。

台股今日成交值3353億元，三大法人聯手買超，其中以外資及陸資買超242.61億元最多，自營商買超13.16億元，投信買超1.03億元，合計共買超256.8億元。

統計外資今日買超前10名大多為權值股，甚至連0050元大台灣50ETF都榜上有名，依序為中鋼、聯電、台積電、國泰智能電動車、玉山金、中信金、長榮航、中華電、元大台灣50、台中銀。

外資買超第1名的中鋼今除息，一開盤即秒填息，終場收在38.15元，漲幅2.55%，共買超49900張；買超第2名的聯電則已連買5個交易日，今再買超31139張，累計5日已買超16萬張；買超第3名為台積電，共買超24591張，與拉尾盤的力道接近，多少有所貢獻。

至於外資賣超前10名依序為友達、群創、臺企銀、台玻、台新金、新光金、台達電、長榮、智原、矽統，其中，友達、群創、長榮昨(30日)即在賣超前10名名單中，而新光金則是昨日買超第1名，今日反手賣超。