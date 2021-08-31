高雄市政府農業局呼籲，民眾切勿自疫區夾帶、網購或走私生肉或肉製品入境，違者最重可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。圖為越南水餃。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市農業局31日表示，日前首度查獲含有非洲豬瘟病毒的走私肉製品，經警方等相關單位持續擴大追查，自8月23日至31日共23件肉製品送檢非洲豬瘟病毒核酸，結果4件陽性包含荷葉包肉、雞肉絲、越南水餃、越南月餅，其餘19件陰性。

為防止相關食品藉由廚餘回收系統流入畜牧場，高雄市政府農業局呼籲，民眾切勿自疫區夾帶、網購或走私生肉或肉製品入境，違者最重可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。

農業局表示，國內近期查獲不肖業者走私含有非洲豬瘟病毒肉製品，為防止病原擴散，連日來高市府局處及相關單位均持續展開稽查工作，28日分別查獲不明來源食品越南水餃1包500克及月餅1顆150克，經高市動保處採樣送驗，31日化驗結果出爐，二件呈非洲豬瘟陽性反應。

此次所查獲的越南水餃，是警方依查緝專案情資，循線至鳳山區某越籍阮姓民眾的工作地點查獲，該民眾表示，食品來源是透過社群媒體上網訂購；另「越南月餅」則由移民署高雄市專勤隊所查獲，經追查該食品是由台中市黎姓民眾向高市越籍何氏賣家所訂購，相關貨源及流向由相關單位持續追查中。

此外，農業局補充說，為防止非法豬肉製品藉由廚餘回收系統流入養豬場，中央已宣布自9月1日至9月30日，全國廚餘養豬場全面暫停使用廚餘養豬，並補助每頭豬500元，而高雄市長陳其邁體恤養豬戶則再加碼補助100元，以協助高市養豬業者改用飼料飼養，全力守護台灣豬。