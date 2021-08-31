全國各級學校因疫情從5月下旬便停課至今，疫情期間實體課程改為線上遠距教學，上課方式新穎、新奇，此舉意外吸引中輟生參與，桃園的國中小中輟生有50人回歸學習。

桃園市國中小中輟生原有103位，每位中輟生有不同的狀況，包括抗拒到校、不願離開家中、情緒困擾、有焦慮狀等。教育局學輔校安室主任鄭淑玲指出，這次因疫情改為線上教學，有50位中輟生穩定接受線上學習，從中輟生名單上結案，目前桃園市國中小中輟生僅剩53位。

教育局統計，大崗國中原有8位中輟生，現有1位；八德國中原有6位中輟生，現有4位；桃園國中原有6位，現剩下2位。鄭淑玲分析，相較傳統授課模式，線上教學時間彈性，對學生來說更為新奇，學習意願提高，若開學後若中輟生想繼續使用線上教學也可以，會提供學生多元管道學習。

鄭淑玲表示，線上學習讓學生有新鮮感，且藉由線上學習，減少人際關係或肢體誤會的干擾，讓學生更能勇於發言，增加學習效能，而老師也能在線上學習的視訊中，了解學生狀況並進一步評估後續輔導措施，協助學生持續穩定就學。

大崗國中校長徐如君說，學校一直以來都有持續追蹤中輟生去向，大多數是家庭問題，學校都會扮演協調者，協助孩子與家長修復關係。由於中輟生輟學時間都在使用電腦、手機，這次線上教學多少也會增加其學習意願，詢問中輟生們願不願意改為線上上課，多數都答應。

桃園市中輟復學措施有2種，包括高關懷課程及適性化課程，高關懷課程是針對中輟生、可能中輟的學生去規畫，推出烹飪、烘焙、騎腳踏車、走繩等課程，現有59校國中申請中輟線上學習計畫，希望以多元彈性課程，吸引中輟學生返回校園穩定就學。