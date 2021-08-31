賴慧如感到夜市親送老闆娘陳美鳳禮物。（民視提供）

陳美鳳日前為民視八點檔《黃金歲月》到樹林的興仁花園夜市拍攝，她一身套裝加上名牌包的襯托，掩蓋不住女神光芒，成了行走的spot light，同在現場的賴慧如表示本來夜市人潮不多，但大家遠遠一看是美鳳姊，不只是逛街的民眾，連攤販的老闆們都放下手邊工作，拿出手機來拍照。陳美鳳笑說大家都太誇張了，但能因為拍攝工作到夜市走走還真不錯。

昨晚播出陳美鳳亮麗在夜市出場，許多觀眾紛紛在社群上留言說「女神擋不住的光芒耶」、「這行頭就是老闆娘啊」、「難道陳美鳳要演出《夜市人生2.0》」，留言讓她會心一笑。陳美鳳表示，劇中造型都是自己的壓箱寶，很多時候會看劇本跟服裝師討論，所以觀眾看到的配件跟包包，幾乎都是出自她的巧手，得知許多觀眾喜愛她的造型，讓她又驚又喜。

當天賴慧如還為了陳美鳳在夜市出場而前來探班，她表示因為之前陳美鳳陪她一起過生日，所以知道她喜歡喝高粱酒，剛好有認識高粱酒老闆的她，還選了可愛造型瓶的高粱酒，賴慧如笑說會送酒就是要賄絡老闆，希望她可以多安排阿嬌的秀，讓她在西餐廳表演。而陳美鳳收到則開心地說，這超有紀念價值，一定會好好收藏，等到疫情解封再來跟姊妹淘小酌一下。

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