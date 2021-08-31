（製表：簡立欣；資料來源：高端中文受試者同意書、莫德納官網）

本報日前報導指出高端二期臨床試驗排除19類對象、20多個病種，卻未盡告知的責任；指揮中心指揮官陳時中回應說歐美其他疫苗臨床試驗的時候也同樣排除那麼多病患。但其實查詢莫德納官網（https：／／clinicaltrials.gov／ct2／show／NCT04470427）的「Exclusion Criteria（排除項目）」，就會發現︰高端試驗排除的20幾種病患，莫德納試驗絕大部份都沒有排除。

根據本報比較高端受試者同意書以及莫德納官網，其中高端和莫德納皆排除的有以下13類：懷孕或哺乳婦女；利益迴避原則：排除試驗機構員工或家人；無法遵守試驗流程者；近期參與介入性臨床試驗或打過疫苗；近期使用血液製品或靜脈注射免疫球蛋白；近期接受免疫療法；HIV陽性；無脾症；經常性的嚴重感染；有出血性疾病；有新冠病毒感染史；有過敏病史；受試前發燒超過38度C。

莫德納也不收近期大量捐血者。

但是僅高端不收的病種卻高達21項，包括：近期接受重大手術或任何放射療法；血液惡性腫瘤；實質固態瘤；骨髓移植病史；心臟病3級以上；慢性阻塞性肺病；肝硬化C級；B肝帶原；C肝帶原；慢性腎臟病中度以上；全身性狼瘡；類風濕性關節炎；硬皮症；多發性關節炎；甲狀腺炎；格林─巴利症候群；癌症病史；失智症；酗酒；藥物濫用；糖尿病一定指數以上。