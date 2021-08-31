為振興國內經濟，日前行政院拍板發放5倍券，桃園市政府更推出好市券的加碼活動刺激消費，楊梅區公所指出，過去市民卡每天申辦量約30至40件，但30日開放第2波好市券登記抽籤後，申辦量暴增3倍約120件。

疫情逐步趨緩，為復甦國內經濟產業，行政院日前宣布將發放5倍券振興經濟，桃園市政府則自5月推出第1波的「桃園好市券」後，9月再次加碼發行8萬份第2波桃園好市券，並於8月30日登記抽籤，楊梅區公所指出，平日每日申請量約30至40件左右，但30日開放登記抽籤好市券後申請量竟暴增3倍至120份，數量驚人。

大園區公所也指出，相較以往，30日市民卡的申辦量確實增加約2至3成，且31日的申辦量也持續增加，蘆竹區公所則表示，在第1波好市券登記抽籤時也有申辦量增加的狀況，當時數量約為單日1百件，但在這次第2波的登記抽籤，1天申請量可高達191件，強調民眾的申請較以往更為踴躍。

蘆竹區公所表示，申請人潮大增連人潮較少的中午時間都有10多位民眾排隊申請，為此區公所特別增設1個市民卡專櫃才能有效疏緩申辦排隊人潮，此外，申辦的民眾亦有變化，楊梅區公所表示，過去申辦市民卡的民眾多為年老的長輩，但30日明顯有更多的年輕人前往申辦。

桃園市政府資料科技局說明，桃園好市券除需身分證字號、電話以及姓名外，尚需備有桃園市民卡卡號作為身分識別才得登記抽籤，並指出，好市券登記抽籤綁定市民卡認證的設計為過去沒有市民卡的民眾提供更有力的動機申辦，才導致申辦量爆增。