桃園八德區人口達20多萬，為完善八德公共建設，市府與保一總隊協調，活化閒置超過20年的大湳營區土地，建置市民活動中心、林間草澤區、北區休憩草原區、森林學堂區、生態核心區等，力拚2022年10月完工，有望成為公園中的新亮點。

桃園市長鄭文燦31日前往視察大湳森林公園景觀工程，他表示，大湳森林公園總面積約16.6公頃，為降低施工對於生態的衝擊，市府分2期辦理施工，總經費約2億9192萬元，另外，園區內的舊有房舍則交由文化局、社會局、民政局等進行整建，提供市民多功能使用，其總經費將近4億元。

鄭文燦說，園區第1期工程預計2022年1月初完工，搭配市民活動中心，園區北區入口廣場、林間草澤區、北區休憩草原區、森林學堂區、生態核心區會開放市民使用，增加市民休憩、舉辦活動的空間；第2期工程也預定在近期將開始施工，預計2022年10月完工，可提供八德居民完善的休閒空間，未來大湳森林公園必定是桃園最好的公園。

八德近年來相關建設多，除了大湳森林公園景觀工程正在施工外，楓樹腳公園也正在進行景觀改善工程的規畫設計中、北景雲計畫統包工程剛完工、北區客家會館新建工程已完工，馬祖信仰中心、桃園市政府消防局訓練中心則已經啟用，八德國小老舊校舍整建工程、北區青少年活動中心暨停車場統包工程都在施工中皆施工中。