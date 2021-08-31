AFGHANISTAN—Talib reportedly flying commandeer American-made UH-60 Black Hawk today…



Unsure what dangling a man like this is attempting to accomplish? pic.twitter.com/tCaVgS6y4d — Bree A Dail (@breeadail) August 30 2021

就在各方紛紛質疑，塔利班就算擄獲美製UH-60「黑鷹」（Black Hawk）直升機，也未必能發揮戰力之際。塔利班官方媒體《塔利班時報》（Talib Times）在推特上公開了錄影，顯示在美國撤軍前，塔利班已從飛翔的「黑鷹」垂吊著人員，巡邏南部重鎮坎達哈（Kandahar）。

據《新聞周刊》（Newsweek）和《每日郵報》（Daily Mail）8月31日報導，雖然這段影片並未經獨立機構證實，但已吸引了超過200萬次的點閱。

「我們的空軍！」標題上寫道，「這時伊斯蘭酋長國（Islamic Emirate of Afghanistan）的空軍直升機正在坎達哈市上空飛行，並巡邏市區。」

塔利班目前恐怕已掌握多達20萬軍火，2萬輛悍馬和數百計美國提供阿富汗部隊的軍機。先前有影片顯示，塔利班在機場以滑行的方式測試擄獲的「黑鷹」直升機。此外，塔利班還公開宣傳片，顯示「特種部隊」全副武裝，並戴著夜視鏡。

8月稍早白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）坦承，美國還不是很清楚，至今有多少軍武落入塔利班手裡。而目前可能落入塔利班手裡的可能包括；2.2萬輛悍馬、5萬輛戰術車、1000輛防雷車、150輛裝甲運兵車，還有208架固定翼軍機和直升機。而在飛行器的部分包括：4架C-130運輸機、23架A-29「超級巨嘴鳥」（Super Tucano）輕型攻擊機、45架UH-60M「黑鷹」直升機，以及50架MD530直升機。