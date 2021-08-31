日前因為航運問題，麥當勞宣布停止販售薯餅，讓不少人崩潰，表示早餐沒薯餅根本沒靈魂，但日前有網友前往麥當勞，發現薯餅悄悄回到菜單中，實際點單也成功，直呼「大師兄回來了」，麥當勞對此也證實薯餅全面回歸。

有網友昨(30日)在PTT速食版PO文「麥當勞薯餅回來了」，他說早上去買早餐，看到薯餅開放點餐，便詢問了一下店員，對方表示已經恢復正常供貨，立刻開心拿出甜心卡，點了薯餅+蜂蜜紅茶，就連原本一同缺貨的起司脆薯雙牛堡也恢復供應。

麥當勞薯餅日前全面恢復供貨，讓網友直呼「大師兄回來了」。(圖／麥當勞官網)

不少鄉民讚：「終於回來了」、「晚上就去吃脆薯雙牛堡」、「難怪昨天去點就有看到」、「上班前去買薯餅壓壓驚」、「麥當勞吃起來！」

對此麥當勞官方也證實，航運問題已緩解，因此薯餅系列全面恢復供應，而至於之前民眾質疑地瓜條是為了薯條下架做準備，麥當勞也澄清薯條絕對不會停售，地瓜條僅是為了拓展多元產品的選項之一，目前依舊處在評估階段，不一定會上架。