近期BNT疫苗將到貨，英系和正國會也分別發出聯合聲明，要求讓大學生甚至研究所學生9月開學前也能打到疫苗。指揮中心今天宣布，疫苗將分兩批數量近200萬劑，除了12至17歲、約120萬名學生之外，將提供18至22歲(含)民眾優先預約接種BNT。對此，民進黨英系掌門人陳明文立委今表示，這次聽到很多基層的聲音，發表聯合聲明是幫18、19歲年輕人爭取疫苗，英系還是支持陳時中，也尊重指揮中心整體規畫。

指揮官陳時中說，BNT施打計畫不一定會在第8輪進行，可以說是比較特殊，到貨後後會先給12至17歲的對象施打，接下來為18至22歲的族群，會希望把年輕人這個缺口補齊。

民進黨立委 陳明文。(圖/本報資料照)

由於先前陳時中表示，BNT疫苗到貨後，會先提供12至17歲學生族群打完後，其餘對象按照一到十類接種，現在卻轉彎。陳時中回應，一到十類對象現在很少了，因為其他人都有機會打各種不同的疫苗，18至22歲雖然可以打高端，但他們打的機會比較少，另一方面也是考量學校開學是考慮的範圍之內，至於其他會再報告。並透露，首批BNT到貨數量接近100萬劑。

另針對BNT疫苗到貨後接種對象，指揮中心說明，目前已規劃採校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式，開放12歲至17歲(含)對象造冊接種，其餘將優先提供預約平臺意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲(含)民眾預約接種。

對於政府疫苗政策，陳明文今(31日)接受資深媒體人黃光芹節目專訪，黃光芹問陳明文，「在野黨批政府又依照第一、二、三類順序施打，尤其是第二類人數一直增加，公務人員可能就不高興了，有沒有建議指揮中心讓年輕人多打，或依照什麼方式打？」。陳明文說，坦白說，基本上還是遵照指揮中心整體的規劃，現在施打的順序也還是井然有序。但他想強調的是，其實這次聽到很多基層的聲音，我們也只是去跟指揮中心反應有這件事，發聲明幫他們爭取疫苗，還是支持陳時中的規劃。