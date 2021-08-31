桃園有32家觀光工廠及產業文化館，為全國最多觀光工廠聚落，近期疫情趨緩，為此桃園市政府積極規畫振興活動，先前推出的「桃園觀光工廠振興加碼go！」活動，其中「觀光工廠玩透透」9月1日將開放旅行業上網登記申請，前往桃園觀光工廠參觀，每團可補貼5000元。

桃園市經濟發展局局長郭裕信表示，「觀光工廠玩透透」振興活動，只要前往桃園市已恢復營運的觀光工廠，旅行業只要至少到1處參觀，每團可補貼5000元，預計推出300團，9月1日上午9點開放旅行業上網登記申請，名額有限額滿為止。

桃園市已恢復營運之觀光工廠包括太平洋自行車博物館、手信霧隱城、大溪老茶廠、江記豆腐乳文化館、老K舒眠文化館、宏亞巧克力共和國、自然接觸保養品亮點體驗園、利百代彩筆文創館、金格卡司蒂菈樂園、東和音樂體驗館、祥儀機器人夢工廠、郭元益糕餅博物館、蛋寶生技不老村等。

經濟發展局補充，「觀光工廠嘉年華，全台玩樂購」預定10月2日至3日於置地廣場桃園舉辦觀光工廠嘉年華活動，邀請全台特色觀光工廠共襄盛舉，並推出觀光工廠免費DIY活動，現場規畫闖關遊戲，闖關完成後就有機會獲得PlayStation5等多項大獎，歡迎民眾及相關業者踴躍前往體驗觀光工廠樂趣。