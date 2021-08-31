1名女網友日前情人節與男友吃了頓飯，並收下男友價值約700元的禮物，沒想到她的母親事後得知後怒嗆她「比妓女還不如」，母親說對方跟她嘿咻還不用付錢，勸她「不要降低自己的價值」，讓她相當崩潰；她說某次媽媽得知她與男友出遊時，她出錢買了保鮮膜，媽媽就罵她是「作賤自己」，誇張價值觀讓網友看傻眼。

該女網友在Dcard上發文表示，日前她的媽媽問她情人節男友送什麼禮物，她回應說對方請吃頓飯並送了價值約700元的禮物，沒想到她的媽媽就暴怒說「這樣妳就滿足了？這樣就可以讓妳陪他出去？不要降低自己的價值」，媽媽之後還提到「（男友）跟妳打炮還不用付錢，妳比妓女還不如」。

1名女網友日前情人節與男友吃了頓飯，並收下男友價值約700元的禮物，沒想到她的母親事後得知後怒嗆她「比妓女還不如」。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她的男友不是有錢人，但已有車有房，但仍屢遭她的母親嫌棄，她自己家中也並非有錢人家；某次她與男友外出，回家時順邊買了保鮮膜，但母親得知是她出的錢後非常在意，母親怒嗆「怎麼跟1個不願意付保鮮膜錢的男人在一起，妳在作賤自己」，讓她對於母親的價值觀相當崩潰「我真的快瘋了」。

其他網友則留言說，「媽媽是不是很希望妳嫁給有錢人以後不愁吃穿，只是用錯方式了」、「整天只想靠男人過生活，她才比妓女還不如吧，妓女至少還有賺錢」、「搬出去阿，這有甚麼好吵的，搬出去之後一切都清靜了」、「精神科應該是你媽最好的選擇」、「你老母的價值觀蠻傳統，但也不是沒有道理，她的出發點都是為你好啦」。