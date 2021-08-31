針對三年未調漲的軍教教薪資，行政院長蘇貞昌日前在行政院會裁示，希望政府帶頭加薪，傳出軍公教人於明年加薪幅度為3％。中廣董事長趙少康則表示，自己不反對軍公教加薪，但也應該幫勞工加薪，他還認為，蔡政府所做的一切，還是為了明年選舉，想透過給人民一點甜頭，讓大家記得民進黨，但人民的眼睛是雪亮的，民進黨只關心選票的話，人民是不會感激的。

趙少康今(31日)在臉書上表示，行政院研議幫軍公教加薪3%，自己當然不會反對，但是疫情對服務業等從業人員的衝擊更大，除了軍公教應該加薪，勞工更值得被加薪，必須同步提高基本工資3%，讓勞工也能受惠。

趙少康認為，蔡政府會突然決定明年替軍公教加薪，追根究柢還是選票考量，是為了明年的地方選舉，選舉到了就加薪、發五倍券，想給大家一些甜頭，讓人記得民進黨。人民的眼睛是雪亮的，只關心自己的選票，大家是不會感激的，更何況幫軍公教加薪的錢也是大家的納稅錢。

趙少康直言，既然要加薪就全部一起加，台灣薪水確實偏低，2020年平均固定薪資落到亞太地區第10名，還首度落後越南，讓全體人民的薪水普遍提升，才是施政的正確方向。

此外，針對軍公教調薪，行政院長蘇貞昌今日表示，防疫能做這麼好、經濟11年來新高，勞苦功高的公務員功不可沒，至於如何調整確定後會向國人報告。