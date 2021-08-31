🎥An impressive sight!



Ships of the #UKCarrierStrikeGroup led by @HMSQNLZ sail alongside allies from the @USNavy and @JMSDF_PAO at the end of exercises in the Pacific.



Read more: https://t.co/8AZRqpFLtQ pic.twitter.com/8LifdYfgUK — Royal Navy (@RoyalNavy) August 28 2021

「美國海軍學會新聞網」（USNI）8月30日報導，來自美國、英國、印度、日本、澳洲的6支海軍特遣支隊正集中於太平洋區域部署，其中包含承擔F-35C首次海外遠征任務的美軍「卡爾文森號」航空母艦（CVN 70）、英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」航艦（R08）、搭載F-35B的美軍「美利堅號」兩棲突擊艦（LHA 6）等，總計近30艘各式船艦。

根據報導，「卡爾文森號」航艦打擊群已於8月28日抵達日本橫須賀，該打擊群除「卡爾文森號」和「尚普蘭湖號」神盾巡洋艦（CG 57）外，還包括「杜威號」（DDG 105）、「歐凱恩號」（DDG 77）、「麥可墨菲號」（DDG 112）、「查飛號」（DDG 90）、「史托克代爾號」（DDG 106）等5艘神盾驅逐艦。該打擊群預計稍後與英軍「伊麗莎白女王號」航艦率領的第21航艦打擊群進行聯演。

第21航艦打擊群下轄「伊麗莎白女王號」、45型驅逐艦「鑽石號」（D34）和「防衛者號」（D36）、23型巡防艦「李奇蒙號」（F239）和「肯特號」（F78）、艦隊整補油艦「泰斯普林號」（A136）、艦隊固態物資支援艦「維多利亞堡號」（A387）、1艘機敏級核子動力攻擊潛艦，以及美國海軍「蘇利文兄弟號」神盾驅逐艦（DDG 68）和荷蘭皇家海軍「埃弗森號」巡防艦（F805）。不過「鑽石號」先前已因故障脫隊，「李奇蒙號」和「肯特號」也分別停泊於關島和日本佐世保。剩餘成員目前位於南韓海域，與該國海軍進行聯演。

包含「美利堅號」、「紐奧良號」兩棲船塢運輸艦（LPD 18）、「日耳曼城號」船塢登陸艦（LSD 42）的「美利堅號」遠征打擊支隊（ESG），則載著第31陸戰隊遠征支隊（31st MEU）於菲律賓海執行任務。甫參與美日印澳「馬拉巴爾2021」（Malabar 2021）聯演的日本海上自衛隊艦隊也在該區域活動，成員包括執行印太派遣訓練（IPD21）的「加賀號」直升機護衛艦（DDH-184）、「村雨號」護衛艦（DD-101）和「不知火號」護衛艦（DD-120）。

另外，印度海軍還於8月初派出下轄「蘭維賈伊」驅逐艦（D55）、「什瓦利克號」巡防艦（F47）、「卡德馬特號」（P29）和「考拉號」巡邏艦（P61）的東部艦隊特遣支隊；澳洲皇家海軍參與印太奮進部署21（IPE 21）的「坎培拉號」兩棲突擊艦（L02）和「紐澳軍團號」巡防艦（FFH150），也已於8月26日出發。