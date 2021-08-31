近期疫情趨緩，再加上9月1日各校開學，桃園市交通局為因應學生族群開學後乘車需求將提升，決議自9月1日起市區公車路線再增加班次服務，免費公車、台灣好行及幸福巴士全面恢復核定班次營運，市民朋友可上桃園公車動態資訊網站查詢各公車路線班表。

交通局長劉慶豐表示，全國疫情警戒調降至第二級且部分鬆綁管制，適度調整防疫管理措施，考量民眾外出活動逐漸增加，已協調各客運業者調整發車班次，並擬定三階段營運班次恢復措施，第1階段及第2階段已在7月27日、8月12日恢復部分班次。

劉慶豐指出，現階段桃園市公車整體運量恢復僅約6成，但因應學校陸續開學，乘車需求會再提升，因此執行第3階段班次恢復措施，市區公車自9月1日開學日起，整體平日恢復近9成班次、假日恢復約8成班次。另外免費公車、台灣好行及幸福巴士則全面恢復，以提供就學交通便利性。

交通局說，後續會視疫情變化及實際乘車運量再行滾動檢討，也提醒民眾外出務必戴口罩，搭乘計程車、公車、大眾運輸場站內禁止飲食且須簡訊實聯制，刷市民卡則免掃條碼。