別以為善良就可以隨便欺負！《搜狐命理專欄》近日發文指出，白羊座、巨蟹座、處女座和水瓶座的人雖然個性善良，但卻非常不好惹，一旦有人害他們生氣，就會瞬間黑化，一個眼神、一句話就能讓對方嚇到不敢再犯。

1、白羊座

白羊座的個性非常善良，不喜歡勾心鬥角，偶爾開開玩笑他們也不會太在乎，大家和他們相處時都會感到非常輕鬆自在，但千萬不要因此就認為他們是隻「小綿羊」，如果觸碰到白羊座的底線，他們就會暴怒、黑化，不留情面也不講感情地攻擊對方，不過白羊座的另一個特點就是脾氣來得快、去得也快，所以只要過一陣子他們就會自動消氣，恢復平常的模樣。

2、巨蟹座

巨蟹座總是以溫柔示人，在大家的眼裡他們就是好好先生／小姐，脾氣非常好也不容易生氣，但事實上這一切都只是巨蟹座的保護措施，讓自己不會受到傷害，不過一旦有人激怒了巨蟹座，他們有多缺乏安全感，黑化起來就會有多恐怖，在這種情況下想要完美收場並不容易，而且他們本身就非常愛記仇，就算發過脾氣了也不會輕易和惹怒他們的人和好。

3、處女座

處女座個性善良、樂於助人，在朋友面前他們還是能夠炒熱氣氛的開心果，但如果有人故意去招惹他們，他們就會瞬間黑化，一個眼神就可以讓對方感到不寒而慄，不敢再和他們對視，不過就算再怎麼生氣，處女座還是會保有一點理智，絕對不會違背自己的良心，在別人背後使小手段，他們最多就是把彼此的「仇」謹記在心，下次再見面就會對那個人非常冷漠。

4、水瓶座

水瓶座在日常相處中，總是給人一種友善、開朗的感覺，對待朋友也很不錯，此外他們還非常愛面子，時常提醒自己要保持理性、不輕易動怒，但若是有人真的踩到了他們的底線，讓他們很沒有面子，水瓶座就會直接進入黑化狀態，不給對方留任何的情面，甚至會做出一些讓對方「長記性」的恐怖行為，只要經歷過一次，之後就絕對不敢再去招惹他們。