廠金門陶瓷廠規畫近期再大開生產線，正式限量推出1200個，以每個新台幣150元優惠價回饋鄉親長期支持。（李金生攝）

金門陶瓷廠規畫近期再大開生產線，正式限量推出1200個，以每個新台幣150元優惠價回饋鄉親長期支持。（李金生攝）

標誌「台灣／金門之光」的奧運金牌主題馬克杯也因為豐富的話題性，增加更多收藏和紀念的價值。（李金生攝）

東奧羽球男雙金牌選手「麟洋配」返鄉，在李洋的故鄉金門颳起一陣旋風，全國唯一官窯金門陶瓷廠即時推出以「鷹眼」終局壓線球為主題的紀念馬克杯，首批200個試賣掀起搶購熱潮。廠方將再限量趕製1200個，希望讓更多球迷分享金光閃閃的榮耀。

這也是1963年建廠，至今己燦爛近一甲子，作品廣獲海內外鄉親喜愛和收藏的金門陶瓷廠，繼今年春節前推出「錢幣馬克杯」熱銷之後，再次又引來搶購的亮眼新產品問世。

廠長何桂泉表示，這款以白瓷高嶺土為基底，該廠首度以運動元素為主題的紀念馬克杯，在1280度高溫下燒製12小時才出窯，搭配優質釉料，瓷面細緻晶瑩，除有以綠色為主題基調，搶眼的「麟洋配」金牌賽終局金色壓線球圖案外，還邀請「金門女婿」家住台灣崗山的書畫家莊雅棟題寫「金門 Kinmen No.1」紅字，彰顯金門古寧頭是李洋的故鄉，強烈的「金門之光」視覺焦點和產品的人文意象。

目前，該廠已先製作200個，新產品在臉書亮相後，今天開始試賣即引起注目，陸續有人專程到廠購買，超高的詢問度預期掀起搶購熱潮。廠方規畫近期再大開生產線，正式限量推出1200個，以每個新台幣150元優惠價回饋鄉親長期支持。

何桂泉表示，該廠傳承青花瓷、結晶釉、陶瓷版畫和各式仿古瓷器的精湛陶藝外，近年陸續推出一些生活化、藝術化的陶器，也相當受到歡迎，這項標誌「台灣／金門之光」的奧運金牌主題馬克杯也因為豐富的話題性，增加更多收藏和紀念的價值。