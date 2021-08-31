鹿港鎮長許志宏（左）親自前往茶行向吳建毅道賀，也了解其製茶、選茶的流程細節。（謝瓊雲攝）

以書畫、糕餅佐茶，靠海的鹿港小鎮也有製茶職人，東茂茗茶第三代吳建毅製作的台灣小葉種紅茶，近日接連榮獲名間鄉農會、梅山鄉農會茶競賽頭等獎殊榮，鹿港鎮長許志宏專程前往致賀，感謝吳家創造鹿港小鎮在地茶經濟產業。

世居鹿港的吳家是賣茶、製茶世家，東茂茶行第三代、40歲吳建毅退伍後，跟著父親、書法大師吳肇勳學習製茶技術，3年後才出師自立、繼承衣缽。

10多年來每當製茶遇上困難、瓶頸，他就主動參與茶業改良場魚池分場等相關單位的茶業研習；從受訓課程中不斷精進茶園管理、製茶焙茶等技術，將茶菁初製成毛茶，撿枝去梗、再烘焙加工成精製茶，最後沖泡茶湯與人分享，深入體驗茶道的一連串過程。

吳建毅表示，自家茶葉主要產自南投、嘉義、梨山等山區，高海拔、溫度低，茶葉生長緩慢，加上日夜溫差大，比較沒病蟲害，茶葉經烘焙後，更加清香與甘醇。

他說，過去台灣小葉種茶樹，多在春、秋及冬季採摘；夏季日照強，茶菁兒茶素含量較高，保健效果佳，透過近年茶改所的製茶發酵技術，口感甜順圓滑，一舉讓夏季小葉種紅茶大翻身，也增加茶農收益。

他親手烘焙的凍頂烏龍茶屢獲鹿谷鄉農會茶賽肯定，今年再以台灣小葉種紅茶，在數百件參賽茶中脫穎而出，榮獲名間鄉2021御賞松紅台灣小葉紅茶比賽頭等獎第三名、梅山鄉小葉種紅茶優良茶競賽頭等獎，雙喜臨門。