林果良品即日起至9月30日，於於華山藝術西街貨櫃屋一號打造期間限定快閃店。（林果良品提供）

台灣手工紳士皮鞋品牌Oringo林果良品，近期以「Oringo Life」為題於，即日起至9月30日，於華山藝術西街貨櫃屋一號打造期間限定快閃店，另因應防疫新生活也推出防疫系列，為感謝低線警消與醫護人員的辛勞，故此系列收入扣除成本後，將捐贈10%予「亞東醫院防疫基金」為醫護人員加油。

酒精噴霧皮革收納套組。（林果良品提供）

限定消費禮，活動期間於林果華山限定店消費，拍照打卡上傳，即贈獨家真皮捲線器。（林果良品提供）

本次快閃店內容包含居家用品、皮革配件、紳士襪品等，除將生活系列及各種配件商品一次奉上，還提供獨家優惠與多款禮盒，用於送禮也合適，而防疫系列內容則包含以牛皮、黃銅搭配而成的酒精噴霧皮革收納套組、口罩皮革收納套，還有以品牌受歡迎的紳士襪款式作為參考的口罩，即使搭配正裝也不突兀。另品牌也為此次快閃店推出許多優惠，如於期間內於林果華山限定店消費，拍照打卡上傳，即贈送價值399元的獨家真皮捲線器；消費滿3000元，加贈「皮革行李吊牌」，為居家細節更添精彩。