北市議員侯漢廷31日爆，第2類6月只有9萬人，而到8月31日竟增肥到了27萬9744人。（摘自侯漢廷臉書／張穎齊台北傳真）

北市議員侯漢廷31日爆，衛福部長陳時中不敢說的「消失的第二類人員」不斷膨脹， 6月只有9萬人，而到8月31日竟增肥到了27萬9744人，且當前高端接種人數為64萬8678人，第2類只有904人，比例為0.0013，對高端這麼沒有信心？痛批「內勤官員」、民進黨官員綠友友無恥。

侯漢廷指出，第2類7月9日增加至19.7萬人，陳時中7月13日說「1至10類不再增接種對象後飽受爭議，陳今公布了「第二類對象接種情形」，造冊人數總計21萬6100人，但早在7月12日，第二類防疫人員已有23萬8442人接種完第1劑，而到8月31日，第2類竟增肥到了279744人，不僅說謊跳票人數增加、人數更遠超過今天陳時中公告的人數。

侯漢廷提出「3問」，為什麼將近6萬3000人沒被公布、他們是誰？這麼會變大變多怎麼不去當聚寶盆呢？當前高端人士為64萬8678人，第二類只有904人，比例為0.0013，對高端這麼沒有信心？

侯漢廷強調，他並非開地圖砲轟所有的第2類，因所謂第2類還包含了「港埠海關檢驗員」、「消防員及救護車隊員」，大家不要被所謂「衛生單位第一線防疫人員」名稱騙了，實際是「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」，還包含了食藥署超打的編制外人員及替代役。

「無恥的是這些內勤官員、 民進黨官員綠友友！」侯漢廷怒轟，他們憑什麼與消防救護人員同類別且在前面？「那我把自己定義為和藝人彭于晏、王一博同一類帥哥，可以嗎？ 無恥的話，就覺得很可以！」