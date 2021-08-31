9月即將到來，許多人都很關心自己的財運會如何發展，星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團分享，摩羯座、處女座、巨蟹座、天秤座、射手座9月財運迅速飆漲，賺錢變得輕鬆，有機會在短時間獲得大筆金錢，好好把握這個月的好運，用心研究投資理財，就能用錢滾錢的方式創造更多財富。

▍第五名：摩羯座

這個九月，摩羯座的財帛宮位有木星照拂，如果過去大半年總是在當月光族，此時逆行的木星力量會指引你開始重視金錢管理，不再像之前隨意花錢，懂得貨比三家、找出開源節流的方法，把每一分錢都用在刀口上，避免不必要的支出，只要持續不懈的進行，就能順利存到人生第一桶金。

▍第四名：處女座

這個九月，處女座的手足宮有金星照拂，你的貴人滿天下，從兄弟姐妹、遠房親戚到同一個社區的鄰居，哪裡有需要就有貴人來幫忙。工作上遇到困難有貴人為你化解，工作表現亮眼，有機會升官加薪，或是獲得額外的獎金，有負債的人能順利還清，從此無債一身輕。

▍第三名：巨蟹座

這個九月，巨蟹座的玩樂宮位迎來金星，財神聽到你的請求，為你帶來意外之財，有可能是彩券中獎，或是久未聯絡的人還清欠款，創業者若有資金需求，就有人雙手奉上。然而，記得在獲得意外之財的同時，也要幫助身邊的人，或捐款做公益，不止幫自己累積福報，更能讓好運持續下去。

▍第二名：天秤座

這個秋天，金星進駐天秤座的財帛宮，迎來正財運大爆發的時刻，原本在工作上就表現亮眼的你，在金星的幸運能量加持下，迎來不少合作專案、工作邀約、創業計畫，你的帳戶一下子就湧入大筆資金、薪資酬勞、甚至是合作的分潤，就連買個彩券都能中獎，記得在賺錢之餘，利用部分進行投資，以錢滾錢創造更多的財富，一路富貴連綿。

▍第一名：射手座

這個九月，射手座的人際宮有金星眷顧，你可能成功闖出自己的事業，不過，可別整天把自己關在公司或是工作室，貴人會出現在你不曾留意過的聚會，將有機會在職場上結識家世顯赫的社會名流，為自己獲取富貴人脈，打響聲望。之前手頭上停滯不前的項目，也因為這些貴人的關係，發展非常順利，這個九月射手座既吸金又吸貴人，運勢超旺。

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