桃園市消防局今天全面換為數位無線電系統。（消防提供）

桃園市消防局救災無線電通訊系統原為類比式無線電通訊系統，今天起全面換為數位式無線電，大幅改善收訊不良的問題，增加良好通訊品質及涵蓋範圍，提升救災效率。

桃園市消防局指出，2019年起進行4年期數位式無線電通訊系統建置計畫，獲得桃園市長鄭文燦大力支持，至2021年已編列8177多萬元預算，完成汰換中繼轉播設備13套、手提臺1288臺、車裝臺395臺及固定臺115臺，另增加6套行動中繼通訊設備，使本市通訊涵蓋範圍從原本的77.81％提昇至90.21％。

局長謝呂泉今天上午10時30分，於救災救護指揮中心，進行無線電中央臺數位化切換啟用，並針對所轄分隊進行無線電通話測試。謝呂泉表示，無線電是消防同仁深入火場時最重要的通訊設備，將在明年完成桃園市救災救護全頻道數位化啟用及率全國之先手提無線電列入個人標準裝備（小隊長以上幹部每人2臺、隊員每人1台），以提高整體救災救護之能力，提升救災救護指揮通訊品質與效能，確保消防人員執勤安全及保護市民生命財產安全之決心。