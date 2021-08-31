酒駕致死應比照殺人罪? 街訪民眾怒:明知故犯就是殺人

美髮師24小時內2度酒駕撞死黃暐瀚母，事後還買酒想避責。(資料照片)

台中美髮師方兆杰，5月初24小時內兩度酒駕，撞死名嘴黃暐瀚母親後，下車不是先救人、竟急赴超商買酒喝企圖規避酒測，引發社會撻伐。台中地院今（31日）依公共危險致死罪，將方男判刑5年4月。對此，方母哭喊「不公平」，一定會上訴，只因對方是名人，讓他們遭到外界攻擊，承受莫大心理壓力。

方母向《ETtoday新聞雲》哭訴，兒子做錯事當然應該受罰，但他不是拿刀、拿槍故意殺人，卻因對方是名人，而遭受外界攻擊，就連寫心經悔過也要被批評，連家人也遭受波及，承受極大的心理壓力。

回顧案情，方男5月4日凌晨到中市西屯區某火鍋店喝幾碗燒酒雞後，凌晨3時開賓士車返家，行經文心路3段闖紅燈遭警方攔查，酒測濃度達每公升0.25毫克，警方將他移送台中地檢署偵辦。

方男當天在地檢署應訊到近午離開，晚間10時又開車到中市1家KTV與友人聚餐，喝完啤酒後，再點1瓶酒精濃度40％的威士忌，短短3.5小時持杯敬酒狂喝43次，喝到5日凌晨2時共喝掉半瓶威士忌約350cc，竟又酒駕離開返家，於凌晨3時28分行經東興路與樹義一巷路口時，撞上穿越馬路的資深媒體人黃暐瀚母親，黃母遭撞飛倒地傷重不治。

方男在肇事後，下車未先救人，竟直奔超商買啤酒喝，事後，辯稱喝酒「壓驚」。檢警循線調閱沿途路口監視影像，果然查出他肇事前就在KTV喝酒，且經證人指認，他才坦承酒駕。

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