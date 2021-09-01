一項個體免疫反應比較研究顯示，莫德納（Moderna）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗產生的抗體濃度，比輝瑞/BioNTech（Pfizer/BNT）疫苗高出一倍以上。
「美國醫學會期刊」（Journal of the American Medical Association）今天刊出的這份研究報告，受試者來自2499名比利時醫護人員，他們都已完整接種兩劑疫苗，注射的是輝瑞/BNT或莫德納的疫苗。
研究顯示，不曾染疫者接種莫德納疫苗後，體內產生的抗體濃度為每毫升2881個單位（U/mL）；接種輝瑞/BNT疫苗者則為1108個單位。
研究指出幾項造成兩種疫苗抗體濃度有差別的可能原因，包括莫德納兩劑之間間隔4週，較輝瑞/BNT的3週長。研究者也說，這兩種疫苗使用的關鍵活性成分，以莫德納的濃度較高。
研究也顯示，在未曾染疫的受試者中，抗體濃度與年齡呈負相關，35歲以下群體的抗體濃度最高。（譯者：楊昭彥/核稿：陳昱婷）1100831
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