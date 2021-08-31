全台疫情3級警戒期間，民眾避免到大型醫院以減少染疫機率，新生兒大多就近至衛生所看診及施打預防針，雲林縣北港媽祖醫院31日表示，降為2級警戒後，新生兒明顯回流，主要是民眾希望孩子在大醫院獲得更多元、完善的醫療照護。

中國醫藥大學附設北港媽祖醫院小兒科，發現疫情3級警戒期間，新生兒看診及施打預防針人數銳減，經了解，原來是父母親擔心染疫，選擇到人員進出較少的衛生所或診所，為新生兒看診及施打預防針。

媽祖醫院表示，自8月起，隨著疫情警戒降級，醫院小兒科每日診療服務量及各項預防接種施打量已回復至疫情前，除了是3級警戒解除外，更因小兒科醫生蔡承諺看診細心親切，吸引新手父母為孩子掛號就診及預約各式預防接種服務。

蔡承諺說，小兒科的醫療服務範圍甚廣，新生兒至18歲青少年皆包括在內，在大型醫院看診的好處，就是發現病症需其他專科協助時，可以立即轉診進行全面性醫療，不論急性或慢性疾病，都能提供完善的醫療服務。

對新手父母來說，大型醫院更可從婦產科產檢、坐月子、新生兒的預防針注射與看診各方面，提供1條龍的完善專業服務。

媽祖醫院副院長馮逸卿指出，醫院致力整合跨科別醫療團隊，從常見疾病到重症，都有專業且經驗豐富的醫護人員，中醫部門更是醫院招牌，提供民眾多元選擇，所以新手父母都很放心將孩子交給醫院兒科團隊。